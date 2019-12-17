Багатскис: Этот отдых нам пошел только на пользу

Главный тренер "Киев-Баскета" Айнарс Багатскис поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура второго группового этапа Кубка Европы против венгерского "Керменда".

О пятидневном перерыве перед матчем против "Керменда"

"Никогда не знаешь, как будет играть команда: хоть она играет через день или раз в неделю. В любом случае, этот отдых нам пошел только на пользу, успели подзарядить батарейки, восстановиться чуть-чуть, залечить микротравмы, и в этом смысле этот условный перерыв нам очень кстати.

По игре венгерская команда, скажу, неприятная. Они знают, как играть, они бегут, когда надо, довольно грамотно обороняются. В любом случае, все исходит от четырех иностранцев. Это стержень команды. Недавно они обыграли лидера чемпионата Венгрии, но и они сами являются топ-командой Венгрии. Скажем так, неприятная и опасная команда, которая знает, как играть на ошибках".

О поражении "Керменда" от "Вентспилса" в первом туре в 20 очков

"Это было совпадение, еще за четыре минуты до конца там был ничейный результат. Наверное, это случилось из-за того, что "Вентспилс" лучше всех в Кубке Европы бросает трехочковые, и он попал все в конце игры, а венгерская команда все промазала".

О травмированных игроках

"Нет, будут участвовать все завтра. В прошлой игре не участвовал Кондраков, у него была большая температура две игры. Сейчас все лучше, он проводит первую тренировку на этой неделе. В любом случае, он в заявке на игру будет".

О впечатлениях от пребывающего на трай-ауте защитника Шакила Кейта

"Нам в любом случае нужно усиление сейчас, как я уже говорил не раз, мы хотим выжить в этой гонке, когда три игры в неделю у нас, и, если мы хотим играть более-менее качественно, мы должны использовать больше игроков в ротации. Я всегда говорю, что, если есть возможность усилить команду, просто взять игрока, то это надо делать. Появилась возможность взять этого игрока.

Это крупный разыгрывающий, может закрыть несколько позиций защиты. Не хочу сказать, что он готов сыграть сейчас и сразу, ему нужно время, чтобы адаптироваться, но со временем он или другой игрок будет в составе и усилит нас.

У нас есть дисбаланс в некоторых позициях, и мы стараемся исправить эту ситуацию".