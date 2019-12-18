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НБА. Индиана остановила Лейкерс, Клипперс разгромили Финикс
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из шести матчей.
Шарлотт – Сакраменто 110:102 (26:21, 27:26, 27:32, 30:23)
Шарлотт: Монк (23 + 10 подборов), Зеллер (17 + 9 подборов), Уильямс (16).
Сакраменто: Фокс (19 + 8 передач), Хилд (14), Барнс (14).
Индиана – Лейкерс 105:102 (24:28, 26:24, 28:24, 27:26)
Индиана: Сабонис (26 + 10 подборов), Тернер (16 + 7 подборов), Брогдон (14 + 6 передач).
Лейкерс: Джеймс (20 + 9 подборов + 9 передач), Ховард (20), Брэдли (13).
Нью-Йорк – Атланта 143:120 (41:27, 36:26, 32:31, 34:36)
Нью-Йорк: Барретт (27), Моррис (22), Робинсон (22 + 13 подборов).
Атланта: Янг (42 + 8 передач), Хантер (19), Картер (15).
Нью-Орлеан – Бруклин 101:108 OT (21:21, 14:21, 29:19, 29:32, 8:15)
Нью-Орлеан: Ингрэм (22 + 10 подборов), Холидэй (21 + 6 передач), Харт (14 + 9 подборов).
Бруклин: Динвидди (31 + 7 передач), Харрис (24), Аллен (12 + 14 подборов + 6 блок-шотов).
Юта – Орландо 109:102 (26:20, 32:27, 24:24, 27:31)
Юта: Митчелл (30), Богданович (30), Инглс (16 + 12 подборов).
Орландо: Огастин (22), Фурнье (19), Фульц (14).
Клипперс – Финикс 120:99 (31:23, 23:21, 36:25, 30:30)
Клипперс: Джордж (24), Леонард (20), Уильямс (20 + 8 передач).
Финикс: Убре (19), Эйтон (18 + 12 подборов), Камински (12 + 9 подборов).