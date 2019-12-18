Киев-Баскет на последних секундах обыграл венгерский Керменде

Киев-Баскет победил дома венгерский Керменде во втором матче второго группового этапа Кубка Европы ФИБА - 80:78.

Хозяева получили за первую половину 8 очков преимущества. Гости за это игровое время меньше теряли мяч и больше перехватывали, но особой выгоды из этого не имели.

В Керменде больше индивидуальными действиями отличались Тейлор и Ференц, которые после первой половины набрали соответственно 13 и 12 очков.

За третью четверть хозяева еще на один балл увеличили общую разницу.

Развязка наступила в заключительной четверти. Усталость заставила хозяев все чаще ошибаться. Зато у гостей оказалось достаточно сил, чтобы добавить в самый ответственный период встречи. Венгры постепенно сыграли все отставания. А Тернер за 19 секунд до финальной сирены сравнял счет.

Решающим в матче стала атака Шеферда на последних секундах. У гостей еще оставалось 0,4, за которые они все же попытались добросить мяч в кольцо, но на этот раз фортуна была на стороне хозяев.

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА

Группа K. 2 тур

Киев-Баскет (Украина) - Керменде (Венгрия) - 80:78 (24:18, 23:21, 18:17, 15:22)