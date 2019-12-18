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Леброн обошел Новицки по количеству точных штрафных

Баскетбол
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Это шестой результат в НБА

Леброн обошел Новицки по количеству точных штрафных
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс реализовал четыре штрафных броска из восьми в гостевом матче регулярного чемпионата с "Индианой Пэйсерс", в котором его команда уступила со счётом 102:105.

Теперь на счету Леброна 7241 точный штрафной бросок за карьеру в НБА и это шестой результат в истории. Он обошёл чемпиона 2011 года в составе "Даллас Маверикс" Дирка Новицки, который 7240 раз успешно бросил с линии, сообщает пресс-служба НБА.

На данный момент лидером по количеству точных штрафных является легенда "Юты Джаз" Карл Мэлоун, на счету которого 9787 попаданий с линии. Места со второго по пятое занимают Мозес Мэлоун, Коби Брайант, Оскар Робертсон и Майкл Джордан, у которых 8531, 8378, 7694 и 7327 точных штрафных соответственно.

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В статье: Дирк Новицки ЛеБрон Джеймс
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