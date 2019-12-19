Михайлюк набрал 8 очков в поражении от Торонто

Детройт на домашней арене уступил Торонто (99:112) и отдалился от попадания в зону плей-офф.

Михайлюк получил от тренерского штаба Пистонс 16 минут и провел нетипичную для себя игру. Святослав забил три сложных мяча в проходе, дважды был точен с линии штрафных, но при этом совершил два неточных броска с дальней дистанции. Также на счету украинца 2 подбора и 1 результативная передача.

С Михайлюком на площадке Детройт переиграл Торонто с разницей в 3 очка. Вместе с Тоном Мэйкером Святослав стал лучшим в команде по показателю полезности.

В своем втором сезоне в НБА Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 5,2 очка, 1,1 подбора и 1,2 передачи.