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Михайлюк набрал 8 очков в поражении от Торонто
Святослав достойно сыграл против действующего чемпиона НБА.
Детройт на домашней арене уступил Торонто (99:112) и отдалился от попадания в зону плей-офф.
Михайлюк получил от тренерского штаба Пистонс 16 минут и провел нетипичную для себя игру. Святослав забил три сложных мяча в проходе, дважды был точен с линии штрафных, но при этом совершил два неточных броска с дальней дистанции. Также на счету украинца 2 подбора и 1 результативная передача.
С Михайлюком на площадке Детройт переиграл Торонто с разницей в 3 очка. Вместе с Тоном Мэйкером Святослав стал лучшим в команде по показателю полезности.
В своем втором сезоне в НБА Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 5,2 очка, 1,1 подбора и 1,2 передачи.