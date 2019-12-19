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НБА. Филадельфия впервые проиграла дома, Бостон огорчил Даллас
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из 9 матчей.
Детройт – Торонто 99:112 (29:30, 35:40, 15:26, 20:16)
Детройт: Драммонд (22 + 18 подборов), Роуз (16), Гриффин (15).
Торонто: Сиакам (26 + 4 блок-шота), Ибака (25 + 13 подборов), Лаури (20 + 10 подборов + 10 передач).
Филадельфия – Майами 104:108 (29:19, 19:37, 26:26, 30:26)
Филадельфия: Эмбиид (22 + 19 подборов), Харрис (20), Симмонс (17 + 6 передач).
Майами: Нанн (26), Адебайо (23 + 9 подборов), Робинсон (15).
Вашингтон – Чикаго 109:110 OT (27:23, 31:29, 27:21, 13:25, 11:12)
Вашингтон: Бертанс (26 + 7 подборов), Бил (22 + 7 подборов + 7 передач), Томас (16).
Чикаго: Маркканен (31 + 9 подборов), ЛаВин (24), Саторански (17 + 7 подборов + 6 передач).
Кливленд – Шарлотт 100:98 (29:21, 24:20, 23:23, 24:34)
Кливленд: Секстон (23), Осман (18), Лав (16 + 14 подборов + 7 передач).
Шарлотт: Розир (35), Зеллер (15 + 9 подборов), Уильямс (10).
Миннесота – Нью-Орлеан 99:107 (25:32, 25:31, 22:24, 27:20)
Миннесота: Уиггинс (27 + 7 подборов), Ковингтон (15 + 7 подборов).
Нью-Орлеан: Ингрэм (34), Холидэй (18), Редик (12).
Оклахома – Мемфис 126:122 (27:32, 32:36, 34:32, 33:22)
Оклахома: ; Шредер (31 + 7 передач), Гилджес-Александер (20 + 9 подборов), Галлинари (20).
Мемфис: Валанчюнас (24 + 9 подборов), Кларк (27 + 7 подборов), Морэнт (22 + 7 передач).
Денвер – Орландо 113:104 (27:32, 18:28, 39:16, 29:28)
Денвер: Мюррэй (33), Йокич (18 + 9 подборов + 12 передач), Миллсэп (15 + 12 подборов).
Орландо: Вучевич (20 + 7 подборов), Огастин (18 + 7 передач), Фурнье (13).
Даллас – Бостон 103:109 (29:29, 26:21, 18:26, 30:33)
Даллас: Порзингис (23 + 13 подборов), Сет Карри (20), Хардуэй (13).
Бостон: Уокер (32), Браун (26 + 9 подборов), Тейтум (24 + 8 подборов).
Портленд – Голден Стэйт 122:112 (40:29, 27:37, 30:26, 25:20)
Портленд: Лиллард (31 + 13 передач), Макколлум (30), Энтони (17 + 8 подборов).
Голден Стэйт: Расселл (26 + 7 передач), Робинсон (17), Беркс (16).