Баскетбол
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Драматичный успех Киев-Баскета в Кубке Европы ФИБА. ВИДЕО
Вице-чемпион Суперлиги в Киеве на последних секундах вырвал победу над Кермендом (80:78).
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