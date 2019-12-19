Харден показал видео, где судьи не заметили у него пробежку

Во время матча Национальной баскетбольной ассоциации между "Хьюстон Рокетс" и "Сан-Антонио Спёрс" лидер "Хьюстона" Джеймс Харден забросил мяч в кольцо после пробежки. Перед слэм-данком Харден уже успел сделать три шага и забросил мяч в кольцо на четвёртом. Этот бросок позволил "Хьюстону" увеличить отрыв в счёте.

Напомним, Харден по итогам матча набрал 28 очков, собрал 8 подборов и отдал 7 передач.

"Об этой ночи", — таким пояснением сопроводил Харден в "Инстаграме" видео с запечатлённым нарушением.

Ранее "Рокетс" заявляли, что судьи несправедливо не засчитали один из данков Джеймса Хардена, когда мяч влетел в кольцо, затем сделал оборот вокруг дуги и вновь оказался над кольцом в первом матче с "Сан-Антонио", и требовали переигровки встречи. На этот раз судьи, видимо, приняли решение вернуть должок команде.