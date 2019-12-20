Лень набрал 4 очка в поражении от Юты

Хоукс в домашнем поединке уступили Юте (106:111), а Лень со скамейки запасных отыграл почти 17 минут и досрочно покинул площадку за 6 фолов.

Украинец успел набрать 4 очка (2 из 2 с игры), а также собрал 4 подбора, сделал 3 результативных передачи и допустил 3 потери. По показателю полезности («-7») Лень стал вторым худшим игроком в Атланте.

4 очка в матче с Ютой стали для Леня худшим индивидуальным показателем с 26 ноября, когда украинец за 4 минуты не успел распечатать кольцо Миннесоты.

Алексей Лень в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 8,2 очка, 5,0 подбора и 1,1 передачи.