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НБА. Лейкерс уступили Милуоки, Хьюстон совершил камбэк против Клипперс

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из четырех матчей.

НБА. Лейкерс уступили Милуоки, Хьюстон совершил камбэк против Клипперс
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Атланта – Юта 106:111 (30:28, 26:24, 28:31, 22:28)

Атланта: Янг (30 + 8 передач), Паркер (23 + 9 подборов), Хертер (17).

Юта: Митчелл (30), Гобер (20 + 13 подборов), Богданович (19 + 9 подборов).

Милуоки – Лейкерс 111:104 (23:17, 42:29, 24:35, 22:23)

Милуоки: Адетокумбо (34 + 11 подборов + 7 передач), Хилл (21), Миддлтон (15).

Лейкерс: Дэвис (36 + 10 подборов), Грин (21), Джеймс (21 + 12 подборов + 11 передач).

Сан-Антонио – Бруклин 118:105 (27:33, 23:23, 33:25, 35:24)

Сан-Антонио: Миллс (27), Олдридж (20 + 10 подборов + 4 блок-шота), Мюррей (13).

Бруклин: Динвидди (41), Аллен (19 + 13 подборов + 6 передач), Темпл (10).

Клипперс – Хьюстон 117:122 (28:27, 41:27, 18:36, 30:32)

Клипперс: Джордж (34 + 9 подборов), Леонард (25 + 9 подборов), Харрелл (19).

Хьюстон: Уэстбрук (40 + 10 подборов), Харден (28 + 10 передач), Капела (16 + 8 подборов).

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс
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