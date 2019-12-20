Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Лейкерс уступили Милуоки, Хьюстон совершил камбэк против Клипперс
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из четырех матчей.
Атланта – Юта 106:111 (30:28, 26:24, 28:31, 22:28)
Атланта: Янг (30 + 8 передач), Паркер (23 + 9 подборов), Хертер (17).
Юта: Митчелл (30), Гобер (20 + 13 подборов), Богданович (19 + 9 подборов).
Милуоки – Лейкерс 111:104 (23:17, 42:29, 24:35, 22:23)
Милуоки: Адетокумбо (34 + 11 подборов + 7 передач), Хилл (21), Миддлтон (15).
Лейкерс: Дэвис (36 + 10 подборов), Грин (21), Джеймс (21 + 12 подборов + 11 передач).
Сан-Антонио – Бруклин 118:105 (27:33, 23:23, 33:25, 35:24)
Сан-Антонио: Миллс (27), Олдридж (20 + 10 подборов + 4 блок-шота), Мюррей (13).
Бруклин: Динвидди (41), Аллен (19 + 13 подборов + 6 передач), Темпл (10).
Клипперс – Хьюстон 117:122 (28:27, 41:27, 18:36, 30:32)
Клипперс: Джордж (34 + 9 подборов), Леонард (25 + 9 подборов), Харрелл (19).
Хьюстон: Уэстбрук (40 + 10 подборов), Харден (28 + 10 передач), Капела (16 + 8 подборов).