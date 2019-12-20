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Леброн занял девятое место по числу точных передач в НБА

Баскетбол
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Джеймс попал в топ-10 лучших за всю историю

Леброн занял девятое место по числу точных передач в НБА
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс сделал трипл-дабл в гостевом матче регулярного чемпионата с "Милуоки Бакс". На счету Джеймса 21 очко, 12 подборов и 11 передач. Несмотря на это, "Лейкерс" уступили "Милуоки" со счётом 104:111.

После этого матча Леброн вышел на девятое место по количеству результативных передач за всю историю НБА, обойдя Гэри Пэйтона. На счету Джеймса 8967 передач. На восьмом месте располагается Айзейя Томас, опережающий его на 94 передачи.

Лидером по этому показателю является легенда "Юты Джаз" Джон Стоктон, который отдал 15 806 передач за карьеру в НБА.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Джон Стоктон
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