Брайант, Данкан и Гарнетт - кандидаты на включение в Зал славы

Легендарные баскетболисты Коби Брайант, Тим Данкан и Кевин Гарнетт попали в число кандидатов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нэйсмита, сообщает пресс-служба организации на своей странице в Твиттере.

Помимо них в число кандидатов вошли Крис Бош, Шон Мэрион, Крис Уэббер, Бен Уоллес, Джордж Карл, Руди Томьянович, Чонси Биллапс и Майкл Финли. Финалисты голосования станут известны 14 февраля, а утверждённый список новых членов Зала славы будет оглашён 4 апреля 2020 года.

Напомним, что Коби Брайант всю карьеру провёл в составе Лос-Анджелес Лейкерс и завершил выступление в 2016 году. Ему удалось привести команду к титулу пять раз. Тим Данкан также никогда не менял команду и привёл Сан-Антонио Спёрс к пяти титулам. Он попрощался с карьерой игрока в 2016 году.