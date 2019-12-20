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Брайант, Данкан и Гарнетт - кандидаты на включение в Зал славы

Баскетбол
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Список новых членов Зала славы будет оглашён 4 апреля 2020 года

Брайант, Данкан и Гарнетт - кандидаты на включение в Зал славы
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Легендарные баскетболисты Коби Брайант, Тим Данкан и Кевин Гарнетт попали в число кандидатов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нэйсмита, сообщает пресс-служба организации на своей странице в Твиттере.

Помимо них в число кандидатов вошли Крис Бош, Шон Мэрион, Крис Уэббер, Бен Уоллес, Джордж Карл, Руди Томьянович, Чонси Биллапс и Майкл Финли. Финалисты голосования станут известны 14 февраля, а утверждённый список новых членов Зала славы будет оглашён 4 апреля 2020 года.

Напомним, что Коби Брайант всю карьеру провёл в составе Лос-Анджелес Лейкерс и завершил выступление в 2016 году. Ему удалось привести команду к титулу пять раз. Тим Данкан также никогда не менял команду и привёл Сан-Антонио Спёрс к пяти титулам. Он попрощался с карьерой игрока в 2016 году.

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В статье: Коби Брайант Кевин Гарнетт Тим Данкан Крис Бош
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