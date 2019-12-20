Киев-Баскет на выезде разгромил Запорожье

За 6 минут игрового времени хозяева получили только 3 очка, 2 из которых было на счету экс-киевлянина Максима Сандула. Уже до первого перерыва запорожцы наладили игру в защите и несколько притормозили триумфальный старт соперников.

На старте второй половины команды поменялись ролями. Айнарс Багацкис взял ранний тайм-аут после отрезке 0:7, преимущество вернулась к киевлянам, а потом даже увеличилось. У хозяев неоднократно проваливалась защита.

Под конец игры, когда результат игры не вызывал сомнений на полностью украинский состав перешел и Киев-Баскет. Немалое количество игрового времени, которое получили молодые игроки в обеих командах наталкивало на мысль, что обе команды готовятся к следующим поединкам, которые будут для них значительно более принципиальными.

Суперлига Пари-Матч. Запорожье, СК Юность

Запорожье - Киев-Баскет 60:93 (8:17, 20:23, 18:27, 14:26)