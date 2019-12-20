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Николаев вырвал победу в Одессы

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Все решалось в заключительном отрезке игры

Николаев вырвал победу в Одессы
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Николаев вырвал дома победу в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч против Одессы - 73:69

Гости первую половину встречи обратили в свою пользу благодаря лучшей реализации. А вот у хозяев один из лидеров Петерсон за первые две четверти набрал 10 очков.

После перерыва ситуация изменилась. Николаевцы практически отыграли отставание, которое в начале второй четверти достигало 14-ти очков.

Одесситы вели в счете на протяжении всего поединка. Николаевцы за полторы минуты до конца игрового времени сократили разницу до одного балла. А за полминуты до сирены Петерсон реализовал атаку, которая в итоге стала решающей. Николаев вышел вперед.

Гости бросились фолить, чем только помогли хозяевам набрать еще несколько очков со штрафных. Заключительный прорыв Месси завершился безрезультатно.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Николаев - Одесса - 73:69 (18:26, 20:19, 15:12, 20:12)

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В статье: МБК Николаев БК Одесса
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