  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Торонто дожимает Вашингтон, Бостон на классе проходит Детройт
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Торонто дожимает Вашингтон, Бостон на классе проходит Детройт

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Торонто дожимает Вашингтон, Бостон на классе проходит Детройт
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Индиана" - "Сакраменто"

119 - 105 (30-32; 38-25; 24-22; 27-26)

"Квивленд" - "Мефис"

114 - 107 (25-27; 30-24; 26-36; 33-20)

"Бостон" - "Детройт"

114 - 93 (28-26; 32-22; 31-21; 23-24)

"Торонто" - "Вашингтон"

122 - 118 (40-23; 28-29; 28-33; 26-33)

"Майами" - "Нью-Йорк"

129 - 114 (39-20; 31-27; 28-27; 31-40)

"Оклахома-Сити" - "Финикс"

126 - 108 (26-23; 31-27; 44-41; 25-17)

"Филадельфия" - "Даллас"

98 - 117 (28-35; 29-28; 20-25; 21-29)

"Денвер" - "Миннесота"

109 - 100 (33-20; 28-31; 21-24; 27-25)

"Портленд" - "Орландо"

118 - 103 (31-13; 26-31; 36-31; 25-28)

"Голден-Стейт" - "Нью-Орлеан"

106 - 102 (31-16; 25-28; 22-37; 28-21)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...