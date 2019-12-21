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НБА. Торонто дожимает Вашингтон, Бостон на классе проходит Детройт
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Индиана" - "Сакраменто"
119 - 105 (30-32; 38-25; 24-22; 27-26)
"Квивленд" - "Мефис"
114 - 107 (25-27; 30-24; 26-36; 33-20)
"Бостон" - "Детройт"
114 - 93 (28-26; 32-22; 31-21; 23-24)
"Торонто" - "Вашингтон"
122 - 118 (40-23; 28-29; 28-33; 26-33)
"Майами" - "Нью-Йорк"
129 - 114 (39-20; 31-27; 28-27; 31-40)
"Оклахома-Сити" - "Финикс"
126 - 108 (26-23; 31-27; 44-41; 25-17)
"Филадельфия" - "Даллас"
98 - 117 (28-35; 29-28; 20-25; 21-29)
"Денвер" - "Миннесота"
109 - 100 (33-20; 28-31; 21-24; 27-25)
"Портленд" - "Орландо"
118 - 103 (31-13; 26-31; 36-31; 25-28)
"Голден-Стейт" - "Нью-Орлеан"
106 - 102 (31-16; 25-28; 22-37; 28-21)