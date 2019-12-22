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НБА. Клипперс уверенно побеждает Сан-Антонио, Нью-Йорк уступает Милуоки
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Шарлотт" - "Юта"
107 - 114 (33-31; 31-25; 22-28; 21-30)
"Бруклин" - "Аталанта"
122 - 112 (34-34; 26-39; 25-25; 37-14)
"Детройт" - "Чикаго"
107 - 119 (25-28; 31-28; 30-40; 18-26)
"Филадельфия" - "Вашингтон"
125 - 108 (32-25; 33-28; 23-27; 37-28)
"Нью-Йорк" - "Милуоки"
102 - 123 (23-37; 31-31; 16-27; 32-28)
"Мемфис" - "Сакраменто"
119 - 115 (23-21; 37-29; 31-28; 28-37)
"Сан-Антонио" - "Клипперс"
109 - 134 (31-33; 30-39; 22-38; 26-24)
"Финикс" - "Хьюстон"
125 - 139 (35-36; 30-34; 30-36; 30-33)
"Портленд" - "Миннесота"
113 - 106 (27-23; 34-29; 22-28; 30-26)