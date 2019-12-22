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НБА. Клипперс уверенно побеждает Сан-Антонио, Нью-Йорк уступает Милуоки

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Клипперс уверенно побеждает Сан-Антонио, Нью-Йорк уступает Милуоки
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Шарлотт" - "Юта"

107 - 114 (33-31; 31-25; 22-28; 21-30)

"Бруклин" - "Аталанта"

122 - 112 (34-34; 26-39; 25-25; 37-14)

"Детройт" - "Чикаго"

107 - 119 (25-28; 31-28; 30-40; 18-26)

"Филадельфия" - "Вашингтон"

125 - 108 (32-25; 33-28; 23-27; 37-28)

"Нью-Йорк" - "Милуоки"

102 - 123 (23-37; 31-31; 16-27; 32-28)

"Мемфис" - "Сакраменто"

119 - 115 (23-21; 37-29; 31-28; 28-37)

"Сан-Антонио" - "Клипперс"

109 - 134 (31-33; 30-39; 22-38; 26-24)

"Финикс" - "Хьюстон"

125 - 139 (35-36; 30-34; 30-36; 30-33)

"Портленд" - "Миннесота"

113 - 106 (27-23; 34-29; 22-28; 30-26)

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В статье: НБА
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