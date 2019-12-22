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Суперлига. Запорожье побеждает Черкасские Мавпы, Николаев минимально уступает Химику
Результаты тура Суперлиги
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура украинской баскетбольной Суперлиги:
1) "Николаев" - "Химик" 72:74 (12:24, 14:17, 22:21, 24:12)
"Николаев": Зотов (14), Питерсон (28), Онуфриев (4), Приймак (2), Бристол (6); Луценко (10), Адедиран (8), Юрченко, Хохоник.
"Химик": Уильямс (15), Марченко (2), Войналович (8), Салливан (16), Югба (13); Джонс (12), Горобченко (5), Козак (3), Ковалев (0)
2) "Запорожье" - "Черкасские Мавпы" 85:80 (25:19, 25:11, 16:27, 19:23)
"Запорожье": Столлворт (18), Титов (17), Мироненко (27), Липовцев (7), Сандул (9); Немцу (2), Михеев (0), Буц (5).
"Черкасские Мавпы": Попов (10), Воевода (6), Беликов (23), Райт (10), Сергеев (3); Кольченко (11), Ткаченко (5), Руслов (2), Хаджифейзович (10), Конев.
3) "Прометей" - "Киев-Баскет" 74:88 (13:22, 23:24, 16:18, 22:24)
"Прометей": Лукашов (8), Калпеппер (19), Мальчевский (2), Конате (7), Майерс (23); Трент (4), Антипов (4), Сидоров (3), Кривцов (2), Отверченко (2), Луна.
"Киев-Баскет": Шепард (5), Близнюк (12), Хилл (12), Павлов (2), Коренюк (7); Пустозвонов (14), Эдвин (14), Петров (13), Крутоус (7), Кондраков (2).
Вашему вниманию турнирная таблица Суперлиги: