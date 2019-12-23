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Украинец дважды за неделю забросил мяч со своей половины площадки. ВИДЕО

Баскетбол
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У разыгрывающего Прометея Дениса Лукашова появился фирменный бросок.

Украинец дважды за неделю забросил мяч со своей половины площадки. ВИДЕО
Новина українською

Свой первый «баззер-биттер» Лукашов оформил в концовке второй четверти домашнего матча против Черкасских Мавп.

Накануне Денис провернул тот же трюк в матче с Киев-Баскетом.

Денис Лукашов в матчах Суперлиги в среднем за игру набирает по 10,6 очка, 4,6 подбора и 6,7 передачи, а Прометей лидирует в регулярном чемпионате.

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В статье: Баскетбольная Суперлига Денис Лукашов БК Прометей (Камянское)
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