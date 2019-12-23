Украинец дважды за неделю забросил мяч со своей половины площадки. ВИДЕО

Свой первый «баззер-биттер» Лукашов оформил в концовке второй четверти домашнего матча против Черкасских Мавп.

Накануне Денис провернул тот же трюк в матче с Киев-Баскетом.

Денис Лукашов в матчах Суперлиги в среднем за игру набирает по 10,6 очка, 4,6 подбора и 6,7 передачи, а Прометей лидирует в регулярном чемпионате.