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В НБА состоялся крупнейший за 10 лет камбэк

Баскетбол
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Торонто совершил спортивный подвиг в домашнем матче против Далласа.

В НБА состоялся крупнейший за 10 лет камбэк
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За 2 минуты до конца третьей четверти Рэпторс безнадежно проигрывали с 30-очковой разницей (55:85). До конца четверти канадцы сократили отставание до 23 очков, а в решающей 12-минутке за счет жесткого прессинга продолжили стремительно приближаться к гостям.

В итоге Торонто набрал 50 очков за последние 13 минут игры и добил Даллас после двух точных штрафных от Криса Буше.

Главным творцом крупнейшего камбэка в истории Рэпторс стал Кайл Лаури, который в концовке матча набрал 20 очков.

Торонто удался крупнейший камбэк в НБА с 2009 года, когда Сакраменто в матче с Чикаго удалось отыграть 35-очковое отставание.

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В статье: НБА Торонто Рэпторс Даллас Мэверикс
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