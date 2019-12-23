В НБА состоялся крупнейший за 10 лет камбэк

За 2 минуты до конца третьей четверти Рэпторс безнадежно проигрывали с 30-очковой разницей (55:85). До конца четверти канадцы сократили отставание до 23 очков, а в решающей 12-минутке за счет жесткого прессинга продолжили стремительно приближаться к гостям.

В итоге Торонто набрал 50 очков за последние 13 минут игры и добил Даллас после двух точных штрафных от Криса Буше.

Главным творцом крупнейшего камбэка в истории Рэпторс стал Кайл Лаури, который в концовке матча набрал 20 очков.

Торонто удался крупнейший камбэк в НБА с 2009 года, когда Сакраменто в матче с Чикаго удалось отыграть 35-очковое отставание.