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Атланта может заменить Леня центровым из Новой Зеландии
Украинцу подыскивают замену.
Обозреватель The Athletic Крис Киршнер сообщает, что Атланта на позицию основного центрового рассматривает кандидатуру Стивена Адамса, который связан с Оклахомой четырехлетним контрактом на 100 миллионов долларов.
Сейчас в Атланте три номинальных центровых – новичок Бруно Фернандо, Дэмиан Джонс и Лень. Руководство Хоукс не удовлетворено игрой своих бигмэнов и ищет долгосрочный вариант.
Лень проводит свой последний сезон по контракту с Атлантой. В среднем за игру 26-летний украинец набирает по 8,6 очка, 5,3 подбора и 1,1 передачи.
Всего за два неполных сезона с Хоукс Лень отыграл 106 матчей, принося своей команде по 10,4 очка и 5,5 подбора.