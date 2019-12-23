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Атланта может заменить Леня центровым из Новой Зеландии

Баскетбол
(2 голосов)

Украинцу подыскивают замену.

Атланта может заменить Леня центровым из Новой Зеландии
Новина українською

Обозреватель The Athletic Крис Киршнер сообщает, что Атланта на позицию основного центрового рассматривает кандидатуру Стивена Адамса, который связан с Оклахомой четырехлетним контрактом на 100 миллионов долларов.

Сейчас в Атланте три номинальных центровых – новичок Бруно Фернандо, Дэмиан Джонс и Лень. Руководство Хоукс не удовлетворено игрой своих бигмэнов и ищет долгосрочный вариант.

Лень проводит свой последний сезон по контракту с Атлантой. В среднем за игру 26-летний украинец набирает по 8,6 очка, 5,3 подбора и 1,1 передачи.

Всего за два неполных сезона с Хоукс Лень отыграл 106 матчей, принося своей команде по 10,4 очка и 5,5 подбора.

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В статье: Алексей Лень НБА Атланта Хоукс
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