Мэджик Джонсон: Сын Леброна превзойдет его

Легендарный баскетболист Мэджик Джонсон, пятикратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", не исключил, что Бронни Джеймс, сын Леброна Джеймса, в будущем не только выйдет на один уровень с отцом, но и превзойдёт его.

"Думаю, это возможно. Во всяком случае надеюсь на это. Зачастую навыки и талант родителей передаются детям, даже такие, какими обладает Леброн.

Считаю, у Бронни есть шанс стать невероятным игроком, либо таким же хорошим, как его отец, либо немного лучше. Но это очень непросто. Леброн сейчас играет потрясающе, он MVP лиги на текущий момент", — приводит слова Мэджика TMZ.

В настоящее время 15-летний Бронни выступает за одну из школьных баскетбольных команд. Его отец Леброн, выступающий за "Лейкерс", — трёхкратный чемпион НБА в составе "Майами Хит" и "Кливленд Кавальерс".