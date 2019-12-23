Назван MVP недели в Суперлиге

В регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч 20 и 22 декабря были сыграны шесть матчей регулярного чемпионата, по итогам которых определены символическую пятерку и MVP игровой недели - в последний раз в 2019 году.

Квентин Петерсон (Николаев, 2 матча) - 28.0 очка, 8.5 подбора, 2.0 передачи (РЭ 20.5)

Александр Кольченко (Черкасские Обезьяны, 2 матча) - 16.0 очка, 3.5 передачи, 2.0 подбора (РЕ 11.0)

Андрей Мироненко (Запорожье, 2 матча) - 17.0 очка (РЕ 17.0)

Льюис Салливан (Химик, 1 матч) - 16 очков, 19 подборов, 3 передачи (РЕ 31)

Вячеслав Петров (Киев-Баскет, 2 матча) - 13.5 очка, 6.0 подбора, 1.5 перехвата (РЕ 18.0)

Лучшим игроком игрового недели стал форвард Химика Льюис Салливан, который провел полезную игру в Николаеве и помог южненцам получить тяжелую выездную победу (74:72). Американец набрал 16 очков (6/10 двухочковых, 0/2 трехочковых, 4/4 штрафных), установил рекорд сезона по подборам, собрав 19 отскоков (9 в нападении) и отдал 3 передач.