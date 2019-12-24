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Михайлюк набрал 13 очков в матче с Филадельфией

Баскетбол
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Святослав достойно смотрелся в матче с топ-командой Восточной конференции.

Михайлюк набрал 13 очков в матче с Филадельфией
Новина українською

Детройт в домашнем матче проиграл Филадельфии (109:125), а Михайлюк вышел в стартовой пятерке вместо травмированного Люка Кеннарда.

Украинец провел на площадке рекордные 32 минуты, за которые набрал 13 очков (4 из 7 с игры, 4 из 5 трехочковых, 1 из 2 с линии штрафных), собрал 2 подбора и отдал 4 результативных передачи. Показатель полезности Михайлюка составил «-8».

Михайлюк впервые в карьере в матче НБА набрал больше 12 очков, реализовал 4 дальних броска и отдал 4 ассиста.

Средняя статистика Святослава Михайлюка в первом полноценном сезоне в Детройте составляет 5,6 очка, 1,2 подбора и 1,2 передачи за игру.

Детройт – Филадельфия 109:125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31)

Детройт: Драммонд (27 + 9 подборов), Роуз (16 + 7 передач), Михайлюк (13).

Филадельфия: Харрис (35 + 7 подборов), Коркмаз (21), Эмбиид (20 + 8 подборов).

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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