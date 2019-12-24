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НБА. Майами бьет Юту, победы Хьюстона и Денвера
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из 11 матчей.
Орландо – Чикаго 103:95 (28:28, 23:26, 32:27, 20:14)
Орландо: Росс (26), Вучевич (21 + 7 подборов), Гордон (16 + 11 подборов).
Чикаго: ЛаВин (26 + 8 подборов), Саторански (20), Маркканен (10).
Нью-Йорк – Вашингтон 115:121 (37:32, 27:31, 27:31, 24:27)
Нью-Йорк: Рэндл (35), Дотсон (19), Барретт (18).
Вашингтон: Бил (30), Браун (26 + 9 подборов + 7 передач), Смит (17).
Индиана – Торонто 120:115 OT (30:19, 24:25, 24:35, 29:28, 13:8)
Индиана: Уоррен (24 + 8 подборов + 6 передач), Тернер (24 + 7 подборов), А. Холидэй (19 + 10 передач).
Торонто: Лаури (30 + 9 передач), Ибака (23 + 9 подборов), Ванвлит (21 + 11 передач).
Майами – Юта 107:104 (32:28, 21:24, 23:29, 31:23)
Майами: Батлер (20 + 8 подборов), Адебайо (18 + 12 подборов + 6 передач), Хирро (17).
Юта: Инглс (27), Богданович (19), Гобер (18 + 19 подборов + 5 блок-шотов).
Мемфис – Сан-Антонио 115:145 (31:46, 30:26, 28:36, 26:37)
Мемфис: Джарен Джексон (22), Морэнт (19), Валанчюнас (18 + 12 подборов).
Сан-Антонио: Олдридж (40 + 9 подборов), ДеРозан (26 + 10 передач), Лайлс (17 + 8 подборов).
Финикс – Денвер 111:113 (22:34, 27:22, 32:26, 30:31)
Финикс: Рубио (21 + 7 подборов + 9 передач), Убре (14), Шарич (13).
Денвер: Мюррэй (28 + 7 передач), Йокич (22 + 12 подборов + 10 передач), Бартон (13).
Сакраменто – Хьюстон 104:113 (21:37, 36:28, 22:32, 25:16)
Сакраменто: Фокс (31 + 9 подборов + 6 передач), Холмс (12 + 14 подборов + 5 потерь), Ариза (12).
Хьюстон: Харден (34), Уэстбрук (28 + 7 подборов + 6 передач), Капела (15 + 14 подборов).
Портленд – Нью-Орлеан 94:102 (31:31, 25:23, 21:28, 17:20)
Портленд: Энтони (23 + 9 подборов), Макколлум (20), Лиллард (18 + 7 передач).
Нью-Орлеан: Холидэй (21), Ингрэм (19 + 11 подборов), Редик (16).
Голден Стэйт – Миннесота 113:104 (22:22, 35:21, 27:24, 29:37)
Голден Стэйт: Расселл (30), Беркс (25 + 8 передач), Ли (14 + 7 подборов).
Миннесота: Уиггинс (22 + 7 подборов), Маклафлин (19), Тиг (12).