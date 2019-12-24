Пресс-служба Федерации баскетбола Украины (ФБУ) представила официальную символику Матча звезд Суперлиги-2020.

В частности, в основу логотипа Матча звезд вошла пятиугольная звезда с элементами эмблемы ФБУ. Также он включил в себя основные исторические достопримечательности Киева и лого титульного спонсора – ТМ Пари-матч.

Также совсем скоро поступят в продажу атрибутика с этой официальной символикой.

Матч звезд Суперлиги пройдет 1 февраля в киевском Дворце спорта. Столица Украины примет это мероприятие впервые с 2012 года.