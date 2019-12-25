Тренер Атланты рассказал, почему Лень не играет в стартовой пятерке

Алексей Лень в сезоне 2019-2020 отыграл 30 матчей, но только в 9 поединках выходил в стартовой пятерке. В среднем за игру украинец приносит Атланте по 8,3 очка и 5,2 подбора.

"Скамейка – это место, где Алексей Лэнь проводил большую часть времени с тех пор, как перешел в Атланту. Я чувствую, что в прошлом году сезоне он действительно хорошо выходил со скамейки.

Травмы (ушиб ребра и растяжение связок голеностопного сустава) и выход в стартовом составе привели к определенным проблемам. Я не знаю, нравится ли ему немного изучать игру до выхода на площадку. Однако игра Лэня, как в матче против Бруклина (23 очка, 14 подборов), обнадеживает", - рассказал коуч Хоукс Ллойд Пирс.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Алексей Лень получил травму в последнем матче регулярного чемпионата.