Харьковские Соколы вернули в Суперлигу результативного американца

"Мы рады сообщить о супер-трансфер нашего клуба – американец Делван Грэм теперь игрок Харьковских Соколов. Этот игрок хорошо знаком харьковским сторонникам баскетбола, ведь ровно год назад он подписал контракт с Политехником.

За короткий промежуток времени Делван стал лидером команды, одним из лучших игроков Суперлиги и любимцем харьковской публики!", - сообщают Харьковские Соколы в Facebook.

Грэм в сезоне 2018-2019 в составе Политехника в среднем за игру набирал по 19,7 очка и 11,9 подбора. Американец принял участие в Матче звезд Суперлиги и помог Политехнику выйти в Финал четырех Кубка Украины.

После отъезда из Харькова Грэм успел поиграть в китайском Чонкинге и аравийском Аль-Веде.

Харьковские Соколы с показателем 1-12 занимают последнее место в регулярном чемпионате Суперлиги.