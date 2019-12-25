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Кравцов победно дебютировал в Японии

Баскетбол
(1 голосов)

Центровой сборной Украины мощно ворвался в японский баскетбол.

Кравцов победно дебютировал в Японии
Новина українською

НеоФиникс Кравцова в овертайме на выезде обыграл Йокогаму (92:86).

Украинец за 31 минуту набрал 18 очков (8 из 9 с игры, 2 из 6 с линии штрафных), собрал 6 подборов и отдал 1 результативную передачу.

НеоФиникс с показателем 3-21 занимает последнее место в Центральной конференции. У команды Кравцова еще есть время на исправление ситуации – регулярный чемпионат в Японии завершится 19 апреля.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в Киев-Баскет прибыл легионер из Канады.

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В статье: баскетбол Вячеслав Кравцов
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