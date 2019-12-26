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НБА. Клипперс на Рождество обыграли Лейкерс, Филадельфия разобралась с Милуоки
Праздничный день в регулярном чемпионате НБА состоял из пяти матчей.
Торонто – Бостон 102:118 (19:28, 28:27, 22:33, 33:30)
Торонто: Ванвлит (27 + 6 передач), Буше (24), Лаури (14 + 8 передач).
Бостон: Браун (30), Уокер (22), Хэйворд (14 + 6 передач).
Филадельфия – Милуоки 121:109 (38:30, 31:18, 31:25, 21:36)
Филадельфия: Эмбиид (31 + 11 подборов), Харрис (22), Ричардсон (18).
Милуоки: Миддлтон (31 + 8 подборов), Адетокумбо (18 + 14 подборов + 7 передач), Хилл (15).
Голден Стэйт – Хьюстон 116:104 (28:29, 36:39, 28:19, 24:17)
Голден Стэйт: Ли (22 + 15 подборов), Расселл (20), Грин (20 + 11 подборов).
Хьюстон: Уэстбрук (30 + 12 подборов), Харден (24 + 11 передач), Хауз (18).
Лейкерс – Клипперс 106:111 (33:31, 30:20, 23:35, 20:25)
Лейкерс: Кузьма (25), Дэвис (24), Джеймс (23 + 9 подборов + 10 передач).
Клипперс: Леонард (35 + 12 подборов), Харрелл (18), Джордж (17).
Денвер – Нью-Орлеан 100:112 (26:29, 29:29, 25:26, 20:28)
Денвер: Йокич (23 + 10 подборов), Грант (17), Харрис (15).
Нью-Орлеан: Ингрэм (31 + 7 подборов), Холидэй (20 + 8 передач), Харт (16 + 9 подборов).