  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Клипперс на Рождество обыграли Лейкерс, Филадельфия разобралась с Милуоки
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Клипперс на Рождество обыграли Лейкерс, Филадельфия разобралась с Милуоки

Баскетбол
(1 голосов)

Праздничный день в регулярном чемпионате НБА состоял из пяти матчей.

НБА. Клипперс на Рождество обыграли Лейкерс, Филадельфия разобралась с Милуоки
Новина українською

Торонто – Бостон 102:118 (19:28, 28:27, 22:33, 33:30)

Торонто: Ванвлит (27 + 6 передач), Буше (24), Лаури (14 + 8 передач).

Бостон: Браун (30), Уокер (22), Хэйворд (14 + 6 передач).

Филадельфия – Милуоки 121:109 (38:30, 31:18, 31:25, 21:36)

Филадельфия: Эмбиид (31 + 11 подборов), Харрис (22), Ричардсон (18).

Милуоки: Миддлтон (31 + 8 подборов), Адетокумбо (18 + 14 подборов + 7 передач), Хилл (15).

Голден Стэйт – Хьюстон 116:104 (28:29, 36:39, 28:19, 24:17)

Голден Стэйт: Ли (22 + 15 подборов), Расселл (20), Грин (20 + 11 подборов).

Хьюстон: Уэстбрук (30 + 12 подборов), Харден (24 + 11 передач), Хауз (18).

Лейкерс – Клипперс 106:111 (33:31, 30:20, 23:35, 20:25)

Лейкерс: Кузьма (25), Дэвис (24), Джеймс (23 + 9 подборов + 10 передач).

Клипперс: Леонард (35 + 12 подборов), Харрелл (18), Джордж (17).

Денвер – Нью-Орлеан 100:112 (26:29, 29:29, 25:26, 20:28)

Денвер: Йокич (23 + 10 подборов), Грант (17), Харрис (15).

Нью-Орлеан: Ингрэм (31 + 7 подборов), Холидэй (20 + 8 передач), Харт (16 + 9 подборов).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...