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ЛеБрон Джеймс снова травмировался на Рождество

Баскетбол
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У звезды Лейкерс появилась неприятная традиция.

ЛеБрон Джеймс снова травмировался на Рождество
Новина українською

Накануне Лейкерс в дерби Лос-Анджелеса проиграли Клипперс (106:111). Помимо второго в сезоне поражения от соседей у Озерных возникла еще одна проблема – ЛеБрон Джеймс выбыл на неопределенный срок с повреждением мышц паха.

Джеймс в прошлом году также травмировался на Рождество. В итоге лидер Лейкерс пропустил значительный отрезок регулярного чемпионата и не смог вывести команду в плей-офф.

Как сообщает ESPN, в этом году повреждение у ЛеБрона менее серьезное. Ожидается, что 34-летний форвард ограничится пропуском нескольких матчей.

ЛеБрон Джеймс в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 25,7 очка, 7,6 подбора и 10,6 передачи.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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