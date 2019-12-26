ЛеБрон Джеймс снова травмировался на Рождество

Накануне Лейкерс в дерби Лос-Анджелеса проиграли Клипперс (106:111). Помимо второго в сезоне поражения от соседей у Озерных возникла еще одна проблема – ЛеБрон Джеймс выбыл на неопределенный срок с повреждением мышц паха.

Джеймс в прошлом году также травмировался на Рождество. В итоге лидер Лейкерс пропустил значительный отрезок регулярного чемпионата и не смог вывести команду в плей-офф.

Как сообщает ESPN, в этом году повреждение у ЛеБрона менее серьезное. Ожидается, что 34-летний форвард ограничится пропуском нескольких матчей.

ЛеБрон Джеймс в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 25,7 очка, 7,6 подбора и 10,6 передачи.