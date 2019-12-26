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Киев-Баскет победил Днепр в последнем матче 2019 года

Баскетбол
(3 голосов)

Хозяева были сильнее

Киев-Баскет победил Днепр в последнем матче 2019 года
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Команда Дениса Журавлева в гостях в столице разобралась с местным Киев-Баскетом.

Уже через 12 секунд гости открыли счет в матче. Далее удвоил преимущество Тимофеенко, а хозяева паркета смогли набрать очки лишь в конце первой минуты игры. В дальнейшем киевляны сравняли счет и вышли вперед в матче, однако не на долго. В конце стартовой четверти гости благодаря удачным действиям Сизова сумели обеспечить себе минимальный отрыв в счете - 18:23.

Во втором периоде команда Багатскиса попыталась вернуть лидерство в свои руки, но удалось это хозяевам лишь на шестой минуте. Но развить успех киевлянам не удалось: хозяева пропустили рывок 0:6 и снова перешли в роль догоняющей команды. Несколько сократил отставание в конце первой половины дальним попаданием Петров, а точку в четверти с линии штрафных поставил капитан Днепра Станислав Тимофеенко.

Во второй половине матча Киев-Баскет не прекратил бороться за победу и даже вышел вперед в счете в середине третьей десятиминутки, однако, усилия команды Айнарса Багатскиса оказалось мало и сильнее оказались игроки Днепра.

Суперлига Пари-Матч. Киев

Киев-Баскет - Днепр 81:86 (18:23, 20:18, 16:18, 27:27)

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В статье: БК Днепр БК Киев-Баскет
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