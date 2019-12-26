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Харден: Миру не хватает Карри

Баскетбол
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Джеймсу нравится играть против Стефена

Харден: Миру не хватает Карри
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Лидер "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден поделился мыслями о поражении от "Голден Стэйт Уорриорз" и отметил, что баскетбольному миру не хватает лидеров калифорнийцев Стефена Карри и Клэя Томпсона.

"Мир и сама игра со всей очевидностью скучают по Карри и Томпсону. Игре их не хватает, их не хватает болельщикам. У нас получилась интересная, конкурентная встреча, и "Голден Стэйт" победили нас за счёт командного взаимодействия. Нам необходимо перегруппироваться", — приводит слова Хардена NBC Sports.

Напомним, Клэй Томпсон получил разрыв крестообразных связок колена во время финальной серии плей-офф 2019 года с "Торонто Рэпторс" и, вероятно, не появится на паркете в нынешнем сезоне. Стефен Карри получил перелом руки на старте нынешнего чемпионата и пока далёк от возвращения в строй.

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В статье: Стефен Карри Джеймс Харден
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