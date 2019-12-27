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Михайлюк набрал 12 очков в победе над Вашингтоном

Баскетбол
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Продуктивный матч от украинского легионера Детройта.

Михайлюк набрал 12 очков в победе над Вашингтоном
Новина українською

Пистонс дома воспользовались эпидемией травм Вашингтона и поставили точку в 6-матчевой серии поражений (132:102).

В связи с травмой Люка Кеннарда (основной защитник Детройт выбыл как минимум на две недели) Святослав Михайлюк вновь вышел в стартовой пятерке. За 24 минуты украинец набрал 12 очков (4 из 12 с игры, 4 из 9 трехочковых), собрал 4 подбора и отдал 4 передачи. Показатель полезности Михайлюка составил «+21».

Михайлюк во второй раз в сезоне в двух матчах подряд набрал более 10 очков. Также Святослав впервые в карьере собрал в матче НБА как минимум 4 подбора и отдал как минимум 4 результативных передачи.

Средняя статистика украинца в сезоне 2019-2020 составляет 5,8 очка, 1,2 подбора и 1,3 передачи.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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