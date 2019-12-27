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НБА. Юта удержала победу над Портлендом, Даллас справился с Сан-Антонио

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из шести матчей.

НБА. Юта удержала победу над Портлендом, Даллас справился с Сан-Антонио
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Детройт – Вашингтон 132:102 (31:23, 37:25, 38:28, 26:26)

Детройт: Вуд (22 + 7 подборов), Фрэйзер (17 + 6 передач), Роуз (15 + 6 передач).

Вашингтон: Пасечник (17), Макрэй (15), Бил (15).

Бруклин – Нью-Йорк 82:94 (15:24, 26:22, 20:33, 21:15)

Бруклин: Динвидди (25 + 8 подборов), Луваву-Кабарро (10), Харрис (8).

Нью-Йорк: Рэндл (33 + 8 подборов), Моррис (22 + 8 подборов), Пэйтон (13 + 7 подборов).

Оклахома – Мемфис 97:110 (18:23, 29:26, 27:37, 23:24)

Оклахома: Пол (23 + 11 передач), Гилджес-Александер (21), Шредер (20).

Мемфис: Валанчюнас (21), Джарен Джексон (20), Джонс (15).

Даллас – Сан-Антонио 102:98 (20:24, 32:23, 27:27, 23:24)

Даллас: Дончич (24 + 10 подборов + 8 передач), Хардавай (17), Финни-Смит (13).

Сан-Антонио: ДеРозан (21), Гэй (18 + 8 подборов), Олдридж (17 + 7 подборов).

Сакраменто – Миннесота 104:105 OT (26:21, 22:29, 31:21, 11:19, 14:15)

Сакраменто: Холмс (20 + 18 подборов), Богданович (19 + 7 подборов), Бэгли (18).

Миннесота: Дженг (21 + 15 подборов), Ковингтон (19 + 8 подборов), Уиггинс (18 + 10 подборов + 7 передач).

Юта – Портленд 121:115 (37:22, 25:30, 34:24, 25:39)

Юта: Митчелл (35 + 7 передач), Инглс (26), Богданович (16).

Портленд: Лиллард (34 + 8 передач), Макколлум (25), Саймонс (15 + 10 подборов).

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В статье: НБА Юта Джаз Портленд Трэйл Блэйзерс
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