Прометей подписал бывшего лидера Киев-Баскета

Американец Морис Крик, известный в Украине по выступлениям в Киев-Баскете, подписал контракт с Прометеем. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Крик в сезоне 2018-2019 в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 16,7 очка, 3,7 подбора и 3,6 передачи. Результативная игра американца помогла Киев-Баскету дойти до финала плей-офф.

После отъезда из Украины новичок Прометея выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Израиля. В составе Маккаби Ход Хашарон Крик выдавал солидную персональную статистику – 22,4 очка, 3,4 подбора и 4,0 передачи.

В Прометее Морис Крик заменит Малика Трента. Ожидается, что лидер Суперлиги в ближайшее время официально подтвердит расставание с американцем.