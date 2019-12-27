  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Прометей подписал бывшего лидера Киев-Баскета
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прометей подписал бывшего лидера Киев-Баскета

Баскетбол
(1 голосов)

Клуб из Каменского заполучил статусного легионера.

Прометей подписал бывшего лидера Киев-Баскета
Новина українською

Американец Морис Крик, известный в Украине по выступлениям в Киев-Баскете, подписал контракт с Прометеем. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Крик в сезоне 2018-2019 в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 16,7 очка, 3,7 подбора и 3,6 передачи. Результативная игра американца помогла Киев-Баскету дойти до финала плей-офф.

После отъезда из Украины новичок Прометея выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Израиля. В составе Маккаби Ход Хашарон Крик выдавал солидную персональную статистику – 22,4 очка, 3,4 подбора и 4,0 передачи.

В Прометее Морис Крик заменит Малика Трента. Ожидается, что лидер Суперлиги в ближайшее время официально подтвердит расставание с американцем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига БК Прометей (Камянское)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...