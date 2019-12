Переотмечали Рождество? Бруклин провел худший матч в НБА за 69 лет

Бруклин в домашнем матче неожиданно проиграл Нью-Йорку (82:94). При этом игроки Нетс реализовали лишь 26,9% бросков с игры. Самое удивительное, что хозяева забили больше трехочковых (13 из 50), чем бросков с ближней и средней дистанции (8 из 28).

8 двухочковых Бруклина в матче с Нью-Йорком – худший показатель в истории НБА с ноября 1950 года.

The Nets made 8 2-point field goals tonight vs the Knicks, the fewest by any team in a game since Nov. 22, 1950 (Lakers and Pistons each made 4). h/t @EliasSports



Prior to tonight, the fewest made 2-pt FG in a game in the shot clock era (since 1954-55) was 11, done twice.