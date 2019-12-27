Сенсация из НБА: Хьюстон готов обменять Уэстбрука

Уэстбрук стал игроком Хьюстона в июле этого года после большего обмена с Оклахомой, в результате которого в ряды Тандер перебрался ветеран Крис Пол.

Теперь же журналист The Ringer Райан Руссилло сообщает, что руководство Хьюстона разочаровано игрой Уэстбрука и готово обменять звездного плеймейкера.

Генеральный менеджер Рокетс Дэрил Мори не собирается предлагать коллегам обмен Уэстбрука, но готов выслушать предложения.

Хьюстону будет непросто найти вторую сторону для обмена MVP и 8-кратного участника Матчей всех звезд. Все дело в большом контракте Уэстбрука, согласно которому до 2023 года он заработает около 170 миллионов долларов.

Рассел Уэстбрук в своем дебютном сезоне в Хьюстоне в среднем за игру набирает по 24,1 очка, 8,1 подбора и 7,1 передачи.