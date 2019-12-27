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Известный американский баскетболист завершил карьеру

Баскетбол
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Зак Рэндольф отыграл в НБА почти 20 лет.

Известный американский баскетболист завершил карьеру
Новина українською

В интервью для TMZ 38-летний Рэндольф подтвердил завершение карьеры. В НБА тяжелый форвард/центровой не играл с сезона 2017-2018.

"Я не планирую возвращаться", - сказал американец.

Рэндольф начинал карьеру в НБА в Портленде, а свои лучшие годы провел в Мемфисе, с которым в сезоне 2012-2013 доходил до финала Западной конференции.

Всего в НБА двукратный участник Матчей всех звезд отыграл 1116 матчей, набирая в среднем за игру по 16,6 очка и 9,1 подбора.

Рэндольф занимает 65-е место в рейтинге самых результативных игроков в истории НБА, а также идет 38-м по количеству собранных подборов.

За карьеру Зак Рэндольф заработал почти 200 миллионов долларов.

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В статье: НБА Зак Рэндольф
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