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Леброн Джеймс: Мы обязаны прибавить

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Баскетболист прокомментировал серию из четырех поражений

Леброн Джеймс: Мы обязаны прибавить
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Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал серию поражений команды, которая в настоящий момент составляет уже четыре матча.

"Мы обязаны прибавить. Говорил это даже во время победных отрезков. Нужно оставаться уравновешенными весь сезон, несмотря ни на что.

Не имеет значения, побеждаешь ты или проигрываешь. Сезон долгий. На следующий день или при следующем выходе на площадку всё начинается заново. Будем продолжать работать над собой.

Мне кажется, с точки зрения защиты мы вернулись к тому, как обычно играем. Мы должны лучше играть в нападении. Я допустил несколько потерь в четвёртой четверти, которые стоили нам очень дорого. Мы, и я в том числе, промазали много бросков из-за дуги. Нам нужно чуть прибавить", — цитирует Леброна Clutch Points.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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