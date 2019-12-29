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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Милуоки на классе проходит Орландо, Атланта уступает Чикаго

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Милуоки на классе проходит Орландо, Атланта уступает Чикаго
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Денвер" - "Мемфис"

119 - 110 (26-11; 24-28; 32-29; 37-42)

"Бостон" - "Торонто"

97 - 113 (26-36; 29-33; 25-30; 18-24)

"Нью-Орлеан" - "Индиана"

120 - 98 (19-32; 29-13; 38-23; 34-30)

"Вашингтон" - "Нью-Йорк"

100 - 107 (23-33; 35-26; 20-27; 22-21)

"Майами" - "Филадельфия"

117 - 116 после ОТ (28-33; 26-26; 31-20; 23-29; 9-8)

"Миннесота" - "Квивленд"

88 - 94 (21-27; 22-22; 17-18; 28-27)

"Хьюстон" - "Бруклин"

108 - 98 (42-20; 21-34; 25-25; 20-19)

"Чикаго" - "Атланта"

116- 81 (35-19; 29-24; 19-22; 33-16)

"Голден-Стейт" - "Даллас"

121 - 141 (41-41; 33-31; 24-45; 23-24)

"Милуоки" - "Орландо"

111 - 100 (37-25; 19-21; 22-28; 33-26)

"Сан-Антонио" - "Детройт"

136 - 109 (30-28; 29-27; 42-25; 35-29)

"Сакраменто" - "Финикс"

110 - 112 (30-31; 19-28; 28-22; 33-31)

"Портленд" - "Лейкерс"

120 - 128 (32-34; 32-37; 31-32; 25-25)

"Клипперс" - "Юта"

107 - 120 (32-22; 31-39; 29-32; 15-27)

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В статье: НБА
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