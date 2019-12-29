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НБА. Милуоки на классе проходит Орландо, Атланта уступает Чикаго
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Денвер" - "Мемфис"
119 - 110 (26-11; 24-28; 32-29; 37-42)
"Бостон" - "Торонто"
97 - 113 (26-36; 29-33; 25-30; 18-24)
"Нью-Орлеан" - "Индиана"
120 - 98 (19-32; 29-13; 38-23; 34-30)
"Вашингтон" - "Нью-Йорк"
100 - 107 (23-33; 35-26; 20-27; 22-21)
"Майами" - "Филадельфия"
117 - 116 после ОТ (28-33; 26-26; 31-20; 23-29; 9-8)
"Миннесота" - "Квивленд"
88 - 94 (21-27; 22-22; 17-18; 28-27)
"Хьюстон" - "Бруклин"
108 - 98 (42-20; 21-34; 25-25; 20-19)
"Чикаго" - "Атланта"
116- 81 (35-19; 29-24; 19-22; 33-16)
"Голден-Стейт" - "Даллас"
121 - 141 (41-41; 33-31; 24-45; 23-24)
"Милуоки" - "Орландо"
111 - 100 (37-25; 19-21; 22-28; 33-26)
"Сан-Антонио" - "Детройт"
136 - 109 (30-28; 29-27; 42-25; 35-29)
"Сакраменто" - "Финикс"
110 - 112 (30-31; 19-28; 28-22; 33-31)
"Портленд" - "Лейкерс"
120 - 128 (32-34; 32-37; 31-32; 25-25)
"Клипперс" - "Юта"
107 - 120 (32-22; 31-39; 29-32; 15-27)