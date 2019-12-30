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НБА. Лейкерс разобрались с Далласом, Оклахома огорчила Торонто

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из пяти матчей.

НБА. Лейкерс разобрались с Далласом, Оклахома огорчила Торонто
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Торонто – Оклахома 97:98 (20:22, 27:25, 33:29, 17:22)

Торонто: Лаури (20), Ванвлит (20 + 8 передач), Маккоу (13).

Оклахома: Гилджес-Александер (32 + 7 подборов), Пол (25 + 11 подборов + 8 передач), Ноэл (13).

Мемфис – Шарлотт 117:104 (31:20, 25:26, 30:29, 31:29)

Мемфис: Брукс (20), Кларк (18), Валанчюнас (16 + 9 подборов).

Шарлотт: Монк (18), Грэм (16 + 10 передач), Вашингтон (16).

Нью-Орлеан – Хьюстон 127:112 (36:37, 28:27, 22:29, 41:19)

Нью-Орлеан: Болл (27 + 9 подборов + 8 передач), Ингрэм (27), Холидэй (25).

Хьюстон: Хауз (22), Гордон (20), Хартенштайн (19 + 9 подборов).

Денвер – Сакраменто 120:115 (31:32, 31:25, 26:24, 32:34)

Денвер: Портер (19), Бартон (19), Грант (18).

Сакраменто: Бьелица (27), Хилд (20 + 8 передач), Фокс (18 + 13 передач).

Лейкерс – Даллас 108:95 (25:19, 29:24, 30:26, 24:26)

Лейкерс: Дэвис (23 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (19), Ховард (15).

Даллас: Дончич (19 + 7 передач), Райт (14), Финни-Смит (12).

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Мэверикс
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