Багатскис прокомментировал поражение от Николаева

Главный тренер "Киев-Баскета" Айнарс Багатскис прокомментировал поражениt от "Николаева" (88:104) в первом матче 1/4 финала Кубка Украины. Слова наставника киевлян приводит XSport.

"Наверное, мне надо говорить, что с нашей стороны была уставшая команда. С другой стороны, это оправдания. Мы начали качественно, умно, агрессивно, вышли вперед. Проблемы начались после замен. После этого какой-то момент мы играли по принципу бразильских футболистов - мы забьем сколько хотим, а вы забьете сколько сможете. "Николаев" - совсем другая команда с Петерсоном. Раньше они славились медленным баскетболом, а теперь стали одной из самых быстрых команд Суперлиги. Первой задачей было не спешить в нападении, возвращаться в защите пять на пять. В какой-то момент получалось. Хотя мы не выполнили даже на 20% то, что говорили. Петерсон забил больше половины очков без контакта, хотя было досконально сказано направлять его на блок.

Обидно, что против нас другие игроки в несколько раз улучшают свою статистику. Сегодня против нашей защиты забивали все. Ситуация один на один или на пик-н-ролле это еще более-менее. но когда теряем игрока, который не играет с мячом - болезненно. Петерсон выбросил с лучшим процентом, чем обычно, но "Николаев" показал сдержанный и качественный баскетбол. Нагрузки дают о себе знать. В этом сезоне только пару раз у нас была эффективность 100 баллов и этого не было достаточно, соперник играл хорошо. Уверен, что при качественной ментальной подготовке себя на игру, мы можем выйти из этой ситуации победителем. Петерсон - индивидуально очень сильный игрок. Мы не сумели его сдержать в защите. В начале игры где-то хватало концентрации, но во второй половине он нас разорвал.

Петерсон выбрасывает свои 25 бросков, но вопрос в том, что делают другие. Мы просто поворачиваем голову от мяча и на этом теряем очков 15. В Николаеве будет трудно. Там один из самых живых залов, особенно когда Петерсон появился. Будет интересно. Мы играли против лучшей команды. Посмотрим, насколько у нас есть достоинство. Против "Днепра" мы не играли плохо, мало потерь, процент хороший, но просто отвратительная агрессивность. Мы боимся соперника. Мы должны уважать и не бояться соперников. Будет 5 фолов, будем думать".