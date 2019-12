Победная серия Нью-Орлеана, удачный выбор Степаненко, усиление для Юты и другие события недели в НБА

Гонка за плей-офф: Бостон пропустил Майами, Клипперс обошли Хьюстон

Команда недели

Пациент скорее жив, чем мертв. Кризисный Нью-Орлеан под занавес декабря неожиданно выдал 4-матчевую победную серию (Портленд, Денвер, Индиана и Хьюстон), причем три из четырех жертв Пеликанс не просто входят в плей-офф, а прочно стоят в топ-6 своих конференций.

Да, Хьюстон приехал в Луизиану без Джеймса Хардена, Рассела Уэстбрука и Клинта Капелы, а у Индианы не было Малькольма Брогдона, но уверенная победа над основой Денвера и превосходная защита против лидеров Портленда (Лиллард и Макколум в матче с Пеликанс вдвоем выбросили 2 из 20 трехочковых) не дают сомневаться в легитимности последних успехов команды Элвина Джентри.

На самом успешном отрезке сезона лидеры Нью-Орлеана Джру Холидэй и Брэндон Ингрэм в среднем за игру набирали почти по 47 очков, а Лонзо Болл после перевода в стартовую пятерку выдал 14 из 30 с дальней дистанции.

Игроки недели

На Востоке лига выделила защитника Бостона Джайлена Брауна – Селтикс на прошлой неделе выиграли два матча из трех, а Браун в среднем за игру набирал по 27,0 очка при 62-процентной реализации бросков с игры. Джайлен после 30 очков на Рождество в матче с Кливлендом настрелял рекордные в карьере 34 балла и стал самым молодым игроком Селтикс со времен Пола Пирса с двумя подряд матчами с как минимум 30-ю баллами.

Jaylen Brown (23 years, 64 days old) has recorded back-to-back 30-point games. The last Celtic that young with consecutive 30-point games was Paul Pierce in Jan 2000 (22 years, 96 days old as of the 2nd game).

Игроком недели от Западной конференции закономерно стал Брэндон Ингрэм, который во время победной серии Нью-Орлеана в среднем за игру набирал по 25,3 очка, а в рождественском матче с Денвером отправил в цель рекордные в карьере семь трехочковых.

Матч недели

Ключевой полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко во время отпуска в США не прогадал с выбором матча – Майами и Филадельфия на двоих сообразили остросюжетный триллер с двойным клатчем и победой хозяев в овертайме.

За 60 секунд до конца решающей четверти Сиксерс вели 106:101, но пропустили семь очков подряд. От поражения гостей после весьма спорного добивания спас Бен Симмонс, чем лишь отсрочил приговор для своей команды. В концовке овертайма Джимми Батлер при равном счете на опыте нашел два штрафных броска, а ответная попытка Тобайаса Харриса с дальней дистанции была неточной.

Момент недели

Судьбу рождественского дерби Лос-Анджелеса решил не точный бросок, а блок-шот. Экс-защитник Днепра Патрик Беверли, словно цепной пес, в решающем владении вцепился в ЛеБрона Джеймса и так отработал в защите, что мяч ушел за боковую от лидера Лейкерс. Клипперс после элитной обороны от Беверли оставалось добить соседей с линии штрафных, с чем они без проблем справились.

Рекорд недели

Поскольку главным событием недели было Рождество, то и рекорд будет рождественский. Нет, Джеймс Харден не набрал 61 очко и не превзошел Бернарда Кинга.

Форвард Нью-Орлеана Брендон Ингрэм в победном матче с Денвером стал первым игроком в истории НБА, которому на Рождество удалось отправить в корзину семь трехочковых. Всего в той игре Ингрэм набрал 31 очко.

In the @PelicansNBA win, Brandon Ingram set a new #NBAXmas record for 3PM in a single game with 7, surpassing the previous mark of 6 held by Kyle Kuzma (2017), Kevin Love (2017), and Ryan Anderson (2011).

История неделя

Новичок Майами из Габона Крис Сильва после переезда в США в 2012 году лишь однажды приезжал на родину и не виделся со своей семьей около трех лет. Тренер Хит Эрик Споэльстра узнал историю своего подопечного и совместно с НБА организовал приезд во Флориду мамы Сильвы.

Долгожданная встреча состоялась во время тренировки Майами. Сильва в присутствии своих одноклубников от неожиданности даже пустил слезу. Идеальный рождественский сюрприз!

Chris Silva n’avait pas vu sa maman depuis 3 ans, les joueurs, staff et organisation du Heat lui ont offert ce qu’il n’oubliera probablement jamais... ❤️



pic.twitter.com/m1WfpbYrDo — Parlons NBA (@ParlonsNBA) 28 декабря 2019 г.

Сделка недели

До дедлайна на обмены еще больше месяца, но некоторые клубы начали тасовать свои ростеры уже в декабре.

Травма Майка Конли спровоцировала Юту на решительные действия – Джаз нужен был хороший скорер на скамейку запасных, и выбор команды пал на Джордана Кларксона из Кливленда. Кавальерс за лидера своего второго юнита получили права на некогда перспективного австралийца Данте Экзама и несколько драфт-пиков второго раунда.

Cleveland has agreed to trade Jordan Clarkson to Utah for Dante Exum, league sources tell ESPN.

Кларксон уже успел громко заявить о себе – в победном матче против Клипперс (120:107) Джордан за 25 минут набрал 19 очков и стал вторым самым результативным в Юте.

Как дела у украинцев?

Для Алексея Леня прошла неделя началась с травмы голеностопа в матче с Кливлендом. Украинец пропустил игру с Милуоки и вернулся в выездном поединке с Чикаго, набрав за 20 минут 10 очков без единого промаха с игры.

Атланта с очередной серией поражений докатилась до статуса абсолютно худшей команды лиги. Хоукс не нуждаются в Лене и перед дедлайном могут обменять истекающий контракт украинца в один из коллективов с претензиями на плей-офф. Не похоже, что Атланта заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Алексеем, а это значит, что потенциальный обмен выгоден и для него.

Святослав Михайлюк в связи с травмой Люка Кеннарда постепенно обживается в статусе основного защитника Детройта. Получается с переменным успехом – прошлую неделю Пистонс прошли с показателем 1-2, а Михайлюк в среднем за игру набирал по 10,0 очка, 2,3 подбора и 2,7 передачи (45% с игры, 52% трехочковых, 50% с линии штрафных).

Ровно 90% очков Михайлюк набрал бросками с дальней дистанции, а вот в проходах Святослав остается крайне неэффективным, регулярно нарываясь на «горшки» даже от защитников, не говоря про длинноруких бигменов.