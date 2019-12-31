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Лень оформил дабл-дабл в победе над Орландо

Баскетбол
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Украинец стал одним из героев долгожданной победы Атланты.

Лень оформил дабл-дабл в победе над Орландо
Новина українською

Хоукс в гостях за счет мощной игры после большого перерыва неожиданно обыграли Орландо (101:93) и поставили точку в 10-матчевой серии поражений.

Алексей Лень провел на площадке чуть больше 24 минут и стал одним из главных героев матча. Украинец набрал 18 очков (9 из 14 с игры, 0 из 2 с линии штрафных), собрал 12 подборов и завершил матч с показателем полезности «+6».

Сегодняшний дабл-дабл стал для Леня пятым в сезоне, а его средняя статистика увеличилась до 8,4 очка и 5,2 подбора.

Орландо – Атланта 93:101 (21:25, 36:22, 15:27, 21:27)

Орландо: Вучевич (27), Фурнье (22), Огастин (17 + 6 передач).

Атланта: Гудвин (21 + 6 передач), Хертер (19), Лень (18 + 12 подборов).

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В статье: Алексей Лень НБА Атланта Хоукс
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