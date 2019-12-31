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НБА. Милуоки разбил Чикаго, Майами сенсационно проиграл Вашингтону
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из шести матчей.
Вашингтон – Майами 123:105 (29:39, 42:24, 19:18, 33:24)
Вашингтон: Макрэй (29 + 8 передач), Мэтьюз (28), Маинми (25).
Майами: Батлер (27), Робинсон (16), Нанн (14).
Чикаго – Милуоки 102:123 (20:31, 32:24, 25:40, 25:28)
Чикаго: ЛаВин (19), Маркканен (18), Уайт (18).
Милуоки: Миддлтон (25), Адетокумбо (23 + 10 подборов + 6 передач), Бледсоу (15).
Миннесота – Бруклин 122:115 OT (27:29, 22:21, 25:30, 29:23, 19:12)
Миннесота: Напьер (24 + 8 передач), Калвер (21), Бэйтс-Диоп (15 + 7 подборов).
Бруклин: Динвидди (36 + 8 передач), Харрис (19 + 7 подборов), Чендлер (13).
Портленд – Финикс 116:122 (38:19, 26:36, 25:28, 27:39)
Портленд: Лиллард (33 + 7 передач), Макколлум (25 + 6 передач), Уайтсайд (16 + 22 подбора).
Финикс: Букер (33 + 7 передач), Убре (29), Рубио (18 + 13 передач).