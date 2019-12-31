Карри признан лучшим баскетболистом 10-летия

Авторитетное издание The New York Times, подбивая итоги 10-летия, признало Стефена Карри лучшим игроком декады.

Карри в 2010-х трижды с Голден Стэйтом становился чемпионом НБА (2015, 2017-2018), дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата, выигрывал награду самому результативному игроку и шесть раз ездил на матч всех звезд.

Всего за 10 лет в НБА Карри отыграл 698 матчей, набирая в среднем за игру по 23,5 очка, 4,5 подбора и 6,6 передачи.

На международном уровне у Стефена Карри с успехом также полный порядок. Американец в составе сборной США в 2010 и 2014 годах дважды выигрывал чемпионат мира.