Леброн Джеймс хочет превзойти достижения Абдул-Джаббара и Мэлоуна

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс не исключает, что ему удастся стать самым результативным в истории НБА баскетболистом.

"Превзойду ли я рекорд Абдул-Джаббара? Солгу вам, если скажу, что исключаю такой вариант. Конечно, я не говорю, что я сделаю это в том случае, если буду играть столько-то лет и набирать столько-то очков в среднем. Я никогда так не делал. Всё просто идёт своим чередом. Чему быть, того не миновать. Посмотрим. Возможно, я сделаю это", — приводит слова Джеймса AP news.

На текущий момент Леброн Джеймс занимает четвёртое место в списке самых результативных игроков в истории НБА. В его активе 33 347 очков. Практически наверняка уже в этом сезоне он выйдет на третье место, которое пока занимает Коби Брайант (33643). Первое место в списке у Карима Абдул-Джаббара (38387), а на втором месте Карл Мэлоун (36928). Интересно, что все четверо на разных этапах карьеры выступали в составе "Лейкерс". И лишь Брайант неизменно выступал за калифорнийцев.