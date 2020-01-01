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НБА. Хьюстон разбил Денвер, победы Бостона и Клипперс
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из семи матчей.
Индиана – Филадельфия 115:97 (29:27, 38:16, 29:23, 19:31)
Индиана: Сабонис (23 + 10 подборов), Уоррен (21), Тернер (14).
Филадельфия: Ричардсон (20), Симмонс (18 + 10 подборов), Харрис (9).
Шарлотт – Бостон 92:109 (18:24, 25:26, 30:30, 19:29)
Шарлотт: Вашингтон (15), Бриджес (14 + 10 подборов), Грэм (11 + 7 передач).
Бостон: Тейтум (24 + 7 подборов), Уокер (22 + 7 передач), Хэйворд (21 + 10 подборов + 6 передач).
Сакраменто – Клипперс 87:105 (23:28, 17:29, 33:31, 14:17)
Сакраменто: Холмс (22 + 10 подборов), Хилд (20), Фокс (9 + 6 передач).
Клипперс: Леонард (24 + 7 передач), Джордж (21 + 11 подборов + 9 передач), Харклесс (12 + 7 подборов).
Сан-Антонио – Голден Стэйт 117:113 OT (25:32, 28:23, 24:20, 23:25, 17:13)
Сан-Антонио: ДеРозан (24), Миллс (18), Олдридж (17 + 12 подборов).
Голден Стэйт: Беркс (28), Робинсон (25), Ли (20 + 7 подборов).
Хьюстон – Денвер 130:104 (38:26, 31:26, 23:37, 38:15)
Хьюстон: Харден (35 + 6 передач), Уэстбрук (28 + 7 передач), Капела (16 + 10 подборов).
Денвер: Йокич (21 + 8 подборов), Моррис (18), Миллсэп (13 + 9 подборов).
Торонто – Кливленд 117:97 (27:25, 32:18, 27:26, 31:28)
Торонто: Лаури (24 + 8 передач), Ибака (20 + 10 подборов), Дэвис (19).
Кливленд: Секстон (22), Осман (14), Томпсон (14 + 11 подборов).
Оклахома – Даллас 106:101 (20:32, 30:19, 27:27, 29:23)
Оклахома: Галлинари (20), Шредер (20 + 7 подборов), Гилджес-Александер (19 + 10 подборов).
Даллас: Дончич (35 + 10 подборов + 7 передач), Клебер (14 + 14 подборов), Пауэлл (11).