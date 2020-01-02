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НБА. Лейкерс обыграли Финикс, Милуоки добил Миннесоту

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из четырех матчей.

НБА. Лейкерс обыграли Финикс, Милуоки добил Миннесоту
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Вашингтон – Орландо 101:122 (29:31, 29:31, 25:32, 18:28)

Вашингтон: Бил (27), Макрэй (15 + 7 подборов), Браун (14 + 7 подборов).

Орландо: Огастин (25 + 9 передач), Вучевич (20 + 12 подборов), Фурнье (18).

Нью-Йорк – Портленд 117:93 (25:27, 26:21, 32:29, 34:16)

Нью-Йорк: Рэндл (22 + 13 подборов), Робинсон (22 + 8 подборов), Моррис (18 + 7 подборов).

Портленд: Энтони (26 + 7 подборов), Макколлум (17), Уайтсайд (17 + 12 подборов).

Милуоки – Миннесота 106:104 (19:23, 33:28, 25:20, 29:33)

Милуоки: Адетокумбо (32 + 17 подборов), Миддлтон (13 + 8 подборов), Б. Лопес (11 + 6 блок-шотов).

Миннесота: Напьер (22), Дженг (15), Науэлл (12).

Лейкерс – Финикс 117:107 (43:17, 31:24, 27:38, 16:28)

Лейкерс: Джеймс (31 + 13 подборов + 12 передач), Дэвис (26 + 11 подборов), Кузьма (19).

Финикс: Букер (32 + 7 передач), Убре (26), Эйтон (16 + 14 подборов).

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс
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