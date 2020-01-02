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НБА. Лейкерс обыграли Финикс, Милуоки добил Миннесоту
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из четырех матчей.
Вашингтон – Орландо 101:122 (29:31, 29:31, 25:32, 18:28)
Вашингтон: Бил (27), Макрэй (15 + 7 подборов), Браун (14 + 7 подборов).
Орландо: Огастин (25 + 9 передач), Вучевич (20 + 12 подборов), Фурнье (18).
Нью-Йорк – Портленд 117:93 (25:27, 26:21, 32:29, 34:16)
Нью-Йорк: Рэндл (22 + 13 подборов), Робинсон (22 + 8 подборов), Моррис (18 + 7 подборов).
Портленд: Энтони (26 + 7 подборов), Макколлум (17), Уайтсайд (17 + 12 подборов).
Милуоки – Миннесота 106:104 (19:23, 33:28, 25:20, 29:33)
Милуоки: Адетокумбо (32 + 17 подборов), Миддлтон (13 + 8 подборов), Б. Лопес (11 + 6 блок-шотов).
Миннесота: Напьер (22), Дженг (15), Науэлл (12).
Лейкерс – Финикс 117:107 (43:17, 31:24, 27:38, 16:28)
Лейкерс: Джеймс (31 + 13 подборов + 12 передач), Дэвис (26 + 11 подборов), Кузьма (19).
Финикс: Букер (32 + 7 передач), Убре (26), Эйтон (16 + 14 подборов).