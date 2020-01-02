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Умер легендарный комиссионер НБА

Баскетбол
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Дэвиду Стерну было 77 лет.

Умер легендарный комиссионер НБА
Новина українською

Стерн две недели назад перенес кровоизлияние в мозг. Спасти жизнь известного баскетбольного функционера медикам не удалось.

Должность комиссионера НБА Стерн занимал с 1984 по 2014 года, после чего уступил свое место Адаму Сильверу.

В эпоху Стерна НБА стала второй крупнейшей спортивной лигой в США. За 30 лет управления лигой американец увеличил количество команд с 23 до 30, поднял доходы лиги со 165 миллионов долларов до 5,5 миллиарда, увеличил среднюю зарплату игроков с 290 тысяч до 5,7 миллиона и сделал так, что матчи НБА стали показывать в 215 странах мира.

Дэвид Стерн в 2014 году стал членом Баскетбольного Зала славы, а в 2016-м вошел в Зал славы ФИБА.

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В статье: НБА Дэвид Стерн
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